Handeln The Wendy's Company - WEN

Über Wendys Co

THE WENDY'S COMPANY ist die Muttergesellschaft der Tochtergesellschaft Wendy's Restaurants, LLC (Wendy's-Restaurants), die als Holdinggesellschaft organisiert ist.

Wendy's Restaurants ist die Muttergesellschaft von Wendy's International, LLC (Wendy‘s), die der Eigentümer und Franchisegeber von Wendy's Systemgastronomie in den Vereinigten Staaten ist.

Wendy's ist ein Restaurantunternehmen, das sich auf das Segment Hamburger und Sandwich spezialisiert hat. Wendy's betreibt und entwickelt eine Restaurantkette und erteilt dafür Franchise-Lizenzen.

1. Juli 2017 betrieb das Unternehmen etwa 6.080 Wendy's-Restaurants in Nordamerika. 630 dieser Restaurants wurden von dem Unternehmen und über 5.768 von insgesamt 376 Franchisenehmern betrieben zum 1. Januar 2017.

Außerdem zum 1. Januar 2017 gab es 439 tätige Franchise Wendy's-Restaurants in 29 Ländern und Gebieten außerhalb Nordamerikas.

Wendy's ist auch Partner in einem Immobilien-Joint-Venture mit einer Tochtergesellschaft der Restaurant Brands International Inc.

Der aktuelle realtimekurs der The Wendy's Company Aktie beträgt 8.64 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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