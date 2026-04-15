Handeln The New York Times Company - NYT CFD

Über New York Times Co

THE NEW YORK TIMES COMPANY ist eine Medienorganisation, die sich auf das Erstellen, Erfassen und Verteilen von Nachrichten und Informationen konzentriert. Zum Unternehmen zählen Zeitungen, digitale Unternehmen und Investitionen.

Zum Geschäft zählen Zeitungen wie The New York Times; die International New York Times (INYT), die internationale Ausgabe der Times; Websites, einschließlich NYTimes.com und international.nytimes.com; mobile Applikationen wie die News-Applikationen der Times sowie interessensspezifische Applikationen wie NYT Cooking, Crossword und weitere. Außerdem verwandte Geschäftsbereiche wie der Nachrichtendienst der Times, der Vertrieb digitaler Archive, NYT Live sowie weitere Produkte und Dienstleistungen unter der Marke The Times.

The Times ist eine Zeitung, die täglich (Montag bis Samstag) und sonntags erscheint. Die INYT ist eine Tageszeitung. Das Publikum kann durch Print-Produkte, Webplattformen und mobile Plattformen auf die Inhalte zugreifen.

Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio an Werbeprodukten und -dienstleistungen, das über Print-, Web- und mobile Plattformen angeboten wird.

Der aktuelle realtimekurs der The New York Times Company Aktie beträgt 80.56 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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