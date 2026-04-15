Handeln The J. M. Smucker Company - SJM CFD

Über J M Smucker Co

THE J. M. SMUCKER COMPANY ist ein Hersteller und Vermarkter von Markennahrungsmittel- und Getränkeprodukten sowie Nahrung für Haustiere und Haustier-Snacks in Nordamerika.

Zu den Segmenten des Unternehmens zählen unter anderem US-Einzelhandel-Kaffee, US-Einzelhandel-Verbrauchernahrungsmittel, US-Einzelhandel-Tiernahrung sowie International und Gastronomie.

Die US-Einzelhandel-Marktsegmente des Unternehmens bestehen aus dem Verkauf von Markenlebensmitteln an Verbraucher durch Filialen in Nordamerika. In den US-Einzelhandel-Marktsegmenten werden Produkte des Unternehmens an den Lebensmitteleinzelhandel, Lebensmittelgroßhandel, Drogerien, Club Stores, Großhandelsketten, Diskonter und Dollar Stores, Militärversorgungsstellen, Geschäfte mit natürlichen Lebensmitteln und Händler sowie Haustier-Fachgeschäfte verkauft.

In International und Gastronomie werden die Produkte des Unternehmens im Inland und im Ausland über Einzelhandelskanäle und Gastronomie-Distributoren und -betreiber, z. B. Restaurants, Beherbergungsbetriebe, Schulen und Universitäten, Betreiber von Einrichtungen des Gesundheitswesens vertrieben.

Der aktuelle realtimekurs der The J. M. Smucker Company Aktie beträgt 93.7 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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