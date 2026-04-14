Handeln Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. - 5713 CFD
Über Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. ist im Metallgeschäft tätig. Das Segment Resource ist in der Erforschung, Entwicklung, Produktion und im Verkauf von Nichteisen-Metallressourcen sowie geologischer Vermessung und Hoch- und Tiefbaugeschäften tätig. Das Segment Smelting and Refining schmilzt und verkauft Kupfer, Nickel, Ferronickel, Zink, Blei, Gold, Silber, Platin und andere Metalle und produziert und vertreibt gewälzte Kupferprodukte und Edelstahlgussstücke. Das Segment Material fertigt und vertreibt Halbleitermaterialien und Funktionsmaterialien, produziert und vertreibt Leicht- oder Porenbeton, chemische Katalysatoren und sonstiges. Das Segment Others ist in den Bereichen Ingenieurwesen, Design, Herstellung und Bau von Umweltschutz-Anlagen, sowie Design und Herstellung von Maschinen und Anlagen tätig.
Der aktuelle realtimekurs der Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. Aktie beträgt 10325.2 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:859470
- ISIN:JP3402600005