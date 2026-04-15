Handeln Snap On - SNA CFD

Über Snap-on Incorporated

SNAP-ON INCORPORATED ist ein Hersteller und Anbieter von Werkzeugen, Geräten, Diagnostik, Reparaturinformationen und Systemlösungen für professionelle Anwender. Zu den Firmensegmenten gehören die Gruppe Gewerbe & Industrie, die Gruppe Snap-on Tools, die Gruppe Reparatursysteme & -informationen sowie Finanzdienstleistungen.

Sein Segment Gewerbe & Industrie Gruppe besteht aus Geschäftstätigkeit, die eine Reihe von industriellen und gewerblichen Kunden auf der ganzen Welt bedient.

Sein Segment Snap-on Tools Gruppe besteht aus Geschäftsbetrieb, der Fahrzeug-Service- und Reparatur-Techniker bedient.

Sein Segment Reparatursysteme & -informationen Gruppe besteht aus dem Geschäftsbetrieb, der sonstige professionelle Fahrzeugreparatur-Kunden auf der ganzen Welt bedient.

Das Segment Finanzdienstleistungen besteht aus dem Geschäftsbetrieb von Snap-on Credit LLC, die das Finanzdienstleistungsgeschäft des Unternehmens in den Vereinigten Staaten hat, und Snap-ons sonstigen Finanzdienstleistungs-Tochtergesellschaften auf den internationalen Märkten, in denen Snap-on Franchise-Betriebe hat.

Der aktuelle realtimekurs der Snap On Aktie beträgt 366.77 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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