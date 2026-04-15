Handeln Signet Jewelers - SIG CFD
Über Signet Jewelers Ltd.
Signet Jewelers Limited ist ein auf den Bermudas ansässiger Einzelhändler für Diamantschmuck. Das Unternehmen betreibt etwa 2.800 Geschäfte, hauptsächlich unter den Markennamen Kay Jewelers, Zales, Jared, H.Samuel, Ernest Jones, Peoples Jewellers, Banter by Piercing Pagoda, JamesAllen.com, Diamonds Direct und Rocksbox. Es bietet seinen Kunden eine unübertroffene Produktpalette in runden, Birnen, Marquise, Prinzessinnen, Smaragden, Kissen und herzförmigen Diamanten.
Der aktuelle realtimekurs der Signet Jewelers Aktie beträgt 91.87 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:A0Q9SE
- ISIN:BMG812761002