Handeln Shimizu Corporation - 1803 CFD

Über Shimizu Corporation

SHIMIZU CORPORATION ist ein Unternehmen mit Sitz in Japan, das vor allem in der Baubranche tätig ist. Das Unternehmen arbeitet in zwei Geschäftssegmenten.

Das Segment Construction ist in der Bauauftragsvergabe tätig.

Das Segment Development ist in der Vermietung von Land und Gebäuden sowie als Auftragnehmer für Bauaufträge tätig.

Darüber hinaus ist das Unternehmen auch im Verkauf von Baustoffen, in der Wartung und im Betrieb von öffentlichen Einrichtungen sowie im Betrieb von Betreuungseinrichtungen für Senioren tätig.

Der aktuelle realtimekurs der Shimizu Corporation Aktie beträgt 2833.4 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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