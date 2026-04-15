Handeln REX American Resources Corp - REX CFD
Über REX American Resources Corp
Rex American Resources Corporation ist eine Holdinggesellschaft. Zum 31. Januar 2017 hatte das Unternehmen in drei Ethanolproduktionsgesellschaften investiert. Es funktioniert durch alternative Energie-Segment. Zum 31. Januar 2017 umfassen die Ethanol-Investments des Unternehmens One Earth Energy, LLC (One Earth), NuGen Energy, LLC (NuGen) und Big River Resources, LLC (Big River). One Earth hat seine Produktionsstätte für Ethanol in Gibson City, Illinois. NuGen betreibt eine Ethanolproduktionsstätte in Marion, South Dakota. Big River ist eine Holdinggesellschaft für verschiedene Unternehmen, darunter Big River Resources West Burlington, LLC, die eine Ethanol-Anlage in West Burlington, Iowa betreibt. Big River hat Interesse an Big River United Energy, LLC, die eine Ethanol-Produktionsstätte in Dyersville, Iowa betreibt. Big River has interest in an ethanol production facility, which is located in Boyceville, Wisconsin.
Der aktuelle realtimekurs der REX American Resources Corp Aktie beträgt 42.97 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:869089
- ISIN:US7616241052