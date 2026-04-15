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Über Paramount Resources Ltd
PARAMOUNT RESOURCES LTD. ist ein in Kanada ansässiges Energieunternehmen, das sich darauf konzentriert, sein Portfolio unterschiedlicher Ressourcen zu entwickeln und gleichzeitig Wert für die Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Erdgas, Öl und Erdgaskondensate in Alberta, British Columbia, Saskatchewan und den Northwest Territories. Es hat ein Portfolio von Ressourcen befinden sich in der Region Kaybob und The Central Alberta, die mehrere Land-und Ressourcen-Positionen umfasst, wie Rechte für Kaybob Montney Öl, Kaybob South Duvernay Willesden Green und East Shale Basin Duvernay, Cardium, Glaukonit und Ellerslie.
Der aktuelle realtimekurs der Paramount Resources Ltd. Aktie beträgt 27.257 CAD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:A0D9Y4
- ISIN:CA6993202069