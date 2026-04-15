Handeln Insight Molecular Diagnostics Inc - OCX CFD

Über OncoCyte Corp

ONCOCYTE CORPORATION ist ein Biotechnologieunternehmen für Entwicklungsstadien, das den Schwerpunkt auf dem Gebiet der regenerativen Medizin hat.

Das Unternehmen entwickelt molekulare Krebsdiagnostiken, indem es eine Entdeckungsplattform nutzt, die sich auf die Identifizierung von genetischen Markern konzentriert, die verschiedene Krebsarten anzeigen.

Das Unternehmen operiert über das Segment für die Forschung und Entwicklung von diagnostischen Tests zur Krebserkennung.

Der Fokus liegt durch Flüssigbiopsie-Technologie zunächst auf der Bestätigungsdiagnose, für die Verwendung in Verbindung mit Bildgebung, um Anfangsdiagnosen innerhalb bestimmter onkologischer Indikationen zu bestätigen.

Darüber hinaus fokussiert das Unternehmen auf die Entwicklung von Screening-Diagnostik als Ersatz für Bildgebungsscreeningverfahren.

Für einige Indikationen verfolgt das Unternehmen durch die Entwicklung von Prognostik oder Begleitdiagnostika auch die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Auftretens einer bestimmten Krebsart, was Ärzten dazu verhilft, festzustellen, welche Therapie die optimale Behandlung für den Patienten ist.

Das Unternehmen bietet diagnostische Tests für Lungen-, Brust- und Blasenkrebs.

Der aktuelle realtimekurs der Insight Molecular Diagnostics Inc Aktie beträgt 3.6365 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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