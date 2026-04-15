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Über Old Republic International Corporation

OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen ist im Bereich des Versicherungs-Underwriting und damit verbundenen Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen führt seine Geschäfte durch verschiedene regulierte Versicherungs-Tochtergesellschaften, die in drei Segmente unterteilt sind: General Insurance Group, Title Insurance Group und die Republic Financial Indemnity Group (RFIG) Nachhaftungsgeschäft.

Das Segment General Insurance besteht aus Sach- und Haftpflichtversicherungen und bietet Versicherungen für Unternehmen, Behörden und andere Institutionen. Der Geschäftsbereich Title Insurance Group des Unternehmens besteht aus der Ausgabe von Policen für Immobilien-Käufer und Investoren basierend auf Suchanfragen in öffentlich verfügbaren Daten, die Angaben über Beteiligungen an Immobilien enthalten. Das RFIG Run-off-Geschäft des Unternehmens besteht aus Geschäften mit Hypothekengarantien und Verbraucherkredit-Absicherungen (CCI).

Der aktuelle realtimekurs der Old Republic International Corporation Aktie beträgt 41.05 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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