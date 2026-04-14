Handeln Mettler Toledo - MTD CFD

Über Mettler-Toledo International Inc.

METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. ist ein Anbieter von Präzisionsinstrumenten und Dienstleistungen. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Waagen für den Einsatz in Labor, Industrie und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist auch ein Anbieter von analytischen Instrumenten für den Einsatz in den Bereichen Biowissenschaft, Reaktionstechnik und Echtzeit-Analysesysteme, die in der Entwicklung von Medikamenten und chemischen Verbindungen verwendet werden, und von Instrumenten zur Prozessanalyse für die In-Line-Messung in Produktionsprozessen. Darüber hinaus ist es auch ein Anbieter von End-of-Line Inspektionssystemen, die für die Produktion und Verpackung von Lebensmitteln, Pharmaprodukten und anderen Branchen eingesetzt werden. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: U.S. Operations, Swiss Operations, Western European Operations, Chinese Operations und Sonstiges. Das Unternehmen richtet sich an die Biowissenschaft; Lebensmittel- und Getränkeindustriehersteller; den Lebensmitteleinzelhandel; Chemieindustrie, Spezialchemikalien, Kosmetikunternehmen und die akademische Gemeinschaft.

Der aktuelle realtimekurs der Mettler Toledo Aktie beträgt 1348.37 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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