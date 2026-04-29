Handeln Marriot Vacations Worldwide Cor - VAC CFD
Über Marriott Vacations Worldwide Corp
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPORATION ist ein Entwickler, Vermarkter, Verkäufer und Manager im Ferieneigentumssektor und verwandten Produkten, die unter den Marken Marriott Vacation Club und Grand Residences by Marriott vertrieben werden. Das Unternehmen ist ein Entwickler, Vermarkter und Anbieter von Ferieneigentum und verwandten Produkten unter der Marke The Ritz-Carlton Destination Club. Das Unternehmen entwickelt, vermarktet und verkauft ganze Wohneigentumsprodukte unter der Marke The Ritz-Carlton Residences. Das Unternehmen verfügt über drei Segmente: Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik. Das Portfolio des Unternehmens besteht aus etwa 60 Objekten in den Vereinigten Staaten und mehr als acht anderen Ländern und Gebieten. Zu den Marken des Unternehmens gehören The Marriott Vacation Club, Grand Residences by Marriott, The Ritz-Carlton Destination Club und Ritz-Carlton Residences. Das Unternehmen bietet auch Geldfinanzierung für Käufer seiner Ferieneigentumsprodukte an.
Der aktuelle realtimekurs der Marriot Vacations Worldwide Cor Aktie beträgt 68.07 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:A1JNDJ
- ISIN:US57164Y1073