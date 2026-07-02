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Über Louisiana-Pacific Corporation
LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION ist ein Hersteller von Bauprodukten. Die Produkte des Unternehmens werden im Hausbau, für Reparatur und Sanierung und für Outdoor-Strukturen verwendet. Das Unternehmen ist in vier Segmenten aktiv: North America Oriented Strand Board (OSB), Siding, Engineered Wood Products (EWP) und South America. Das OSB-Segment umfasst in Nordamerika produzierte OSB-Produkte. Das Segment Siding umfasst Smart Side-Hausverkleidungsprodukte, CanExel-Hausverkleidungsprodukte und andere verwandte Produkte. Das Segment Engineered Wood Products umfasst Furnierschichtholz und laminiertes Spanstreifenholz, I-Balken, Sperrholz und andere verwandte Holzwerkstoffprodukte. Das Segment South America umfasst in Südamerika hergestellte oder verkaufte Produkte. Seine anderen Produktkategorien umfassen sein verbleibendes Holz sowie seine Wälder und andere kleinere Produkte, Dienstleistungen und stillgelegte Geschäftsbereiche. Außerdem vermarktet und vertreibt es seine Produkte in der Leichtindustrie und in der gewerblichen Baubranche.
Der aktuelle realtimekurs der Louisiana-Pacific Corp Aktie beträgt 78.1 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:861032
- ISIN:US5463471053