Handeln Las Vegas Sands Corp - LVS

Über Las Vegas Sands Corp.

Las Vegas Sands Corp. ist ein Entwickler von Zielobjekten (integrierte Resorts), die Unterkünfte, Spiele, Unterhaltung und Einzelhandel, Kongress- und Ausstellungseinrichtungen, Restaurants von Starköchen und andere Annehmlichkeiten bieten. Das Unternehmen besitzt und betreibt integrierte Resorts in Asien und den Vereinigten Staaten.

Die wichtigsten operativen und entwicklungsbezogenen Aktivitäten des Unternehmens finden in drei geografischen Gebieten statt: Macao, Singapur und die Vereinigten Staaten. In Macau beinhalten die Segmente das Unternehmen The Venetian Macao; Sands Cotai Central; The Parisian Macao; Four Seasons Macao; Sands Macao und Sonstiges Asien (umfasst die Fähraktivitäten des Unternehmens und verschiedene andere Aktivitäten).

In Singapur gehören zu den Segmenten des Unternehmens Marina Bay Sands. In den Vereinigten Staaten ist das Segment der Gesellschaft Las Vegas Operating Properties. Das Unternehmen bietet Spielern auch Club-Bindungsprogramme auf seinen Grundstücken an, die den Zugang zu Belohnungen, Privilegien und reinen Mitgliederveranstaltungen ermöglichen.

Der aktuelle realtimekurs der Las Vegas Sands Corp Aktie beträgt 45.58 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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