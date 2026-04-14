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Handeln Kobe Steel, Ltd. - 5406 CFD

1948.4-0.04%
The chart shows the 5406 stock price data over the last 1 day, with a current price of 1948.4, a high of 1960.8, and a low of 1943.3.
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1948.4

4.7
Niedrig: 1943.3Hoch: 1960.8
Verkäufer:
50%
Käufer:
50%
Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Aktienkurse sind indikativ und können von den aktuellen Marktpreisen abweichen.
Trading-Bedingungen
Typ
Dieser Finanzmarkt steht für das CFD-Trading zur Verfügung.
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Spread4.7
Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Long-Position
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¥1,000
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Gebühren aus fremdfinanzierten Positionswert
-0.013047 %
(-¥1)

Positionsgröße mit Hebelwirkung ~¥5,000

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Gebühren aus fremdfinanzierten Positionswert
-0.009176 %
(-¥1)

Positionsgröße mit Hebelwirkung ~¥5,000

Geld aus Hebelwirkung ~ ¥4,000

-0.00918%
Zeit für die Anpassung der Übernachtfinanzierung21:00 (UTC)
WährungJPY
Mind.-Handelsmenge1
Margin20.00%
BörseJapan
Provision auf Trade10%
Garantierte Stop-Prämie
Eine Gebühr für den garantierten Stop-Loss (GSL) wird nur berechnet, wenn der GSL ausgelöst wird. Bitte beachten Sie den Bereich Kosten und Gebühren auf unserer Webseite für weitere Details.
1%

1Unsere Gebühr für die Ausführung Ihres Trades ist der Spread, die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu den Kosten und Gebühren auf unserer Webseite

Wichtige Statistiken
Vorheriger Schlusskurs1947
Eröffnungskurs1957.8
1-Jahres-Änderung220.95%
Tagesspanne1943.3 - 1960.8

Handeln Kobe Steel, Ltd. - 5406 CFD

Kobe Steel, Ltd. engages in materials, machinery, and electric power businesses in Japan, the Americas, other countries in Asia, and Europe. The company offers iron and steel products, including steel wire rods and bars, steel plates and sheets, steel castings and forgings, titanium, and steel powders. It also provides welding products, such as robots and electric power sources; and welding materials ranging from covered electrodes, semi-automatic welding wires, and wires and fluxes for automatic welding. In addition, the company offers aluminum plates, and copper sheets and strips; and standard compressors, rotating machinery, tire and rubber machinery, plastic processing machinery, technology equipment, rolling mills, and high pressure equipment, as well as air separation plants, LNG vaporizers, pressure vessels, heat exchangers, and micro channel reactors. Further, it operates iron direct reduction plants, water treatment facilities, gas pipe injection facilities, gasification and melting furnaces, and PCB detoxification facilities, as well as provides grid-type sabo dams for erosion control; and produces and sells water. Additionally, the company offers hydraulic excavators, mini wheel loaders, and road machinery; construction, metal, forestry, and industrial waste recycling machinery; and crawler and wheel cranes. It also generates and supplies electric power; offers material and structural analysis, testing, physical analysis, and other services; and manufactures and sells target materials and test equipment. Kobe Steel, Ltd. was founded in 1905 and is headquartered in Kobe, Japan.

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09:42, 12 April 2026

Lesen Sie die Bewertungen – erfahren Sie mehr über uns

Feedback unserer Kunden1, unabhängig von ihrem Erfahrungsstand.
2025-06-04
T***

Für Einsteiger die perfekte App, um sich mal mit der Materie vertraut zu machen, auch der Support funktiont super!!!! 5⭐️

2025-06-02
L******

Nutze es nur auf dem handy, läuft flüssig. Charts sehen gut aus.

2025-03-02
C***********

Die Übersichtlichkeit lässt nichts zu wünschen übrig. Man erkennt sofort alle Parameter in der jeweils eingestellten Währung. Ein absoluter Pluspunkt an dieser Stelle.

2025-04-09
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Gute Handhabung, Mit Traiding View kombinierbar und geringe kosten. Kostenfreie Webinare.

2025-06-16
K** G*******

Ich bin begeistert vom neuen Design der Android App. Ich lobe besonders die neuen Einstellungsmöglichkeiten was Charts sowie Indikatoren betrifft. Seit dem neuesten Update sehe ich das man im 1Sekunden Timeframe Handeln kann, aber nur auf sein live Konto, ist das gewollt? Insgesamt für mich weiterhin der beste Broker, der ständig Verbesserungen erhält. Ein Vorschlag: Das ändern des Stopplos/Take Profit auch auf dem Chart, wie bei der Web Plattform.

2025-06-27
W******* W*******

Trade seit 3 Jahren und habe schon viele Trading Apps getestet. Für mich die beste App und der beste Broker. Was mir wichtig ist: Ein und Auszahlungen per Kreditkarte möglich. Auszahlungen immer schnell und problemlos. Hedgen möglich. Berichte, Auszüge OK. Eine Diagrammfunktion wie es bei Naga ist wäre wünschenswert.

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Klasse App! Die Watchlists sind übersichtlich, Alarme in meinem Tarif etwas etwas dünne. Ich kann die App auf meinem Handy inkl. Dauerlogin auf Capital den ganzen Tag im Hintergrund und stets verfügbar halten. Perfekt!

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K****

Die Plattform ist sehr zu empfehlen, wenn man nach einem CFD-Broker sucht. Und der Service reagiert sehr schnell, kompetent und freundlich, wenn man Fragen hat. Insofern kann ich den Dienstleister uneingeschränkt empfehlen, sofern man sich der Risken des Tradens bewusst ist und vorher im Demokonto geübt hat. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag für die App wäre es, die Schriftarten zu vergrößern!

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