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Handeln Kailera Therapeutics, Inc. - KLRA CFD

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Dieser Finanzmarkt steht für das CFD-Trading zur Verfügung.
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CFD
Spread0.49
Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Long-Position
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Margin. Ihre Investition
$1,000.00
Anpassung der Übernachtfinanzierung
Gebühren aus fremdfinanzierten Positionswert
-0.021624 %
(-$0.43)

Positionsgröße mit Hebelwirkung ~$2,000.00

Geld aus Hebelwirkung ~ $1,000.00

-0.02162%
Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Short-Position
Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Short-Position
Margin. Ihre Investition
$1,000.00
Anpassung der Übernachtfinanzierung
Gebühren aus fremdfinanzierten Positionswert
-0.000599 %
(-$0.01)

Positionsgröße mit Hebelwirkung ~$2,000.00

Geld aus Hebelwirkung ~ $1,000.00

-0.00060%
Zeit für die Anpassung der Übernachtfinanzierung21:00 (UTC)
WährungUSD
Mind.-Handelsmenge1
Margin50.00%
BörseUnited States of America
Provision auf Trade10%
Garantierte Stop-Prämie
Eine Gebühr für den garantierten Stop-Loss (GSL) wird nur berechnet, wenn der GSL ausgelöst wird. Bitte beachten Sie den Bereich Kosten und Gebühren auf unserer Webseite für weitere Details.
1%

1Unsere Gebühr für die Ausführung Ihres Trades ist der Spread, die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu den Kosten und Gebühren auf unserer Webseite

Wichtige Statistiken
Vorheriger SchlusskursN/A
Eröffnungskurs16
1-Jahres-ÄnderungN/A
Tagesspanne16 - 26.76

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Kailera Therapeutics, Inc.

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Feedback unserer Kunden1, unabhängig von ihrem Erfahrungsstand.
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T***

Für Einsteiger die perfekte App, um sich mal mit der Materie vertraut zu machen, auch der Support funktiont super!!!! 5⭐️

2025-06-02
L******

Nutze es nur auf dem handy, läuft flüssig. Charts sehen gut aus.

2025-03-02
C***********

Die Übersichtlichkeit lässt nichts zu wünschen übrig. Man erkennt sofort alle Parameter in der jeweils eingestellten Währung. Ein absoluter Pluspunkt an dieser Stelle.

2025-04-09
r******

Gute Handhabung, Mit Traiding View kombinierbar und geringe kosten. Kostenfreie Webinare.

2025-06-16
K** G*******

Ich bin begeistert vom neuen Design der Android App. Ich lobe besonders die neuen Einstellungsmöglichkeiten was Charts sowie Indikatoren betrifft. Seit dem neuesten Update sehe ich das man im 1Sekunden Timeframe Handeln kann, aber nur auf sein live Konto, ist das gewollt? Insgesamt für mich weiterhin der beste Broker, der ständig Verbesserungen erhält. Ein Vorschlag: Das ändern des Stopplos/Take Profit auch auf dem Chart, wie bei der Web Plattform.

2025-06-27
W******* W*******

Trade seit 3 Jahren und habe schon viele Trading Apps getestet. Für mich die beste App und der beste Broker. Was mir wichtig ist: Ein und Auszahlungen per Kreditkarte möglich. Auszahlungen immer schnell und problemlos. Hedgen möglich. Berichte, Auszüge OK. Eine Diagrammfunktion wie es bei Naga ist wäre wünschenswert.

2025-05-30
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Klasse App! Die Watchlists sind übersichtlich, Alarme in meinem Tarif etwas etwas dünne. Ich kann die App auf meinem Handy inkl. Dauerlogin auf Capital den ganzen Tag im Hintergrund und stets verfügbar halten. Perfekt!

2025-03-13
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Sehr cooles Design. Einfach zu verstehen und anfängerfreundlich. Hatte keine Probleme im Kundenservice und alles funktioniert so wie es soll. Kann ich nur weiterempfehlen.

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Die Plattform ist sehr zu empfehlen, wenn man nach einem CFD-Broker sucht. Und der Service reagiert sehr schnell, kompetent und freundlich, wenn man Fragen hat. Insofern kann ich den Dienstleister uneingeschränkt empfehlen, sofern man sich der Risken des Tradens bewusst ist und vorher im Demokonto geübt hat. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag für die App wäre es, die Schriftarten zu vergrößern!

2025-07-02
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