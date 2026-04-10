Handeln K+S - SDF CFD

Über K&S AG

K+S Aktiengesellschaft ist ein Salzproduzent und Kali-Anbieter mit Sitz in Deutschland. Das Unternehmen verfügt über drei Segmente: Salz, Kali und Magnesium sowie Ergänzende Aktivitäten.

Der Geschäftsbereich Salz umfasst die Produktion und Vermarktung von Speisesalz, Gewerbesalz und Industriesalz, Streusalz und Natriumchlorid-Sole.

Der Geschäftsbereich Kali und Magnesium umfasst die Produktion und Vermarktung von Kalidüngemitteln und Düngemittelspezialitäten sowie Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, industrielle und pharmazeutische Anwendungen.

Das Segment Ergänzende Aktivitäten vereint Recycling-Aktivitäten, Entsorgung und Wiederverwertung in Kali- und Steinsalzbergwerken sowie die CATSAN- und THOMAS-Granulation sowie Logistikdienstleistungen über die K+S Transport GmbH und den Handel mit verschiedenen Grundchemikalien über die Chemische Fabrik Kalk GmbH.

Der aktuelle realtimekurs der K+S Aktie beträgt 15.52 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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