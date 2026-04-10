Handeln Interpump Group SPA - IPm CFD
Über Interpump Group SpA
Interpump Group S.p.A. ist ein in Italien ansässiges Unternehmen, das Hochdruck-Plungerpumpen, Hochdrucksysteme, Nebenantriebe, Zahnradpumpen, Hydraulikzylinder, Richtungssteuerungen, Ventile, Hydraulikschläuche und Armaturen sowie andere hydraulische Komponenten produziert und vermarktet. Das Unternehmen gliedert sich in zwei Bereiche: Hydraulic Sector und Water Jetting Sector. Der Bereich Hydraulic Sector umfasst die Produktion und den Verkauf von Abtrieben für Industriefahrzeuge, Zylindern, Pumpen, Ventilen, Hydraulikschläuchen und Armaturen und anderen hydraulischen Komponenten unter den verschiedenen Marken, beispielweise Hydrocar, PZB, Muncie, Penta. Der Bereich Water Jetting Sector besteht aus Hochdruckpumpen und Pumpensysteme, die in vielen Branchen für die Beförderung von Flüssigkeiten verwendet werden. Der Bereich Water Jetting Sector fertigt auch Komponenten und Systeme für die Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie unter den Marken Bertoli, Inoxpa und Mariotti & Pecini. Es ist über Fluid system 80 tätig.
Der aktuelle realtimekurs der Interpump Group SPA Aktie beträgt 37.74 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:904257
- ISIN:IT0001078911