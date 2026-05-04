Handeln Brightstar Lottery - IGT CFD
Über International Game Technology PLC
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC ist ein End-to-End-Gaming-Unternehmen. Die Gesellschaft ist im Betrieb und der Lieferung eines integrierten Sortiments von Technologie-Produkten und Dienstleistungen in verschiedenen Gaming-Märkten tätig, darunter Lotterie-Managementleistungen, Online-und Sofortlotterien, elektronische Spielautomaten, Sportwetten, interaktiven Spiele und kommerzielle Dienstleistungen. Seine Segmente sind North America Gaming and Interactive, North America Lottery, International und Italy. North America Gaming and Interactive entwickelt und liefert Spiele, Systeme und Lösungen für landbasierte Casinos, Interactive for-Wager-Online-Spiele und die kostenlose Social Casino-Anwendung DoubleDown Casino. Das Segment North America Lottery entwickelt und liefert Lotterielösungen. Das Segment International liefert End-to-End-Lösungen über alle Kanäle und regulierten Gaming-Sektoren hinweg. Das Segment Italien betreibt und liefert eine Reihe von Business-to-Consumer Gaming-Produkten.
Der aktuelle realtimekurs der Brightstar Lottery Aktie beträgt 12.3 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:A14QUY
- ISIN:GB00BVG7F061