StartseiteMärkteAktienIAMGOLD Corporation

Handeln IAMGOLD Corporation - IMGca CFD

Der Markt ist momentan nicht verfügbarMarktinformationen werden dargestellt mit Stand vom 2026-05-04 19:47:10
Trading-Bedingungen
Typ
Dieses Finanzinstrument steht für das Traden über CFDs und Knock-outs zur Verfügung.
Erfahren Sie mehr über:CFDsKnock-outs
Spread0.146
Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Long-Position
Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Long-Position
Margin. Ihre Investition
CA$1,000.00
Anpassung der Übernachtfinanzierung
Gebühren aus fremdfinanzierten Positionswert
-0.017206 %
(-CA$0.86)

Positionsgröße mit Hebelwirkung ~CA$5,000.00

Geld aus Hebelwirkung ~ CA$4,000.00

-0.01721%
Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Short-Position
Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Short-Position
Margin. Ihre Investition
CA$1,000.00
Anpassung der Übernachtfinanzierung
Gebühren aus fremdfinanzierten Positionswert
-0.004712 %
(-CA$0.24)

Positionsgröße mit Hebelwirkung ~CA$5,000.00

Geld aus Hebelwirkung ~ CA$4,000.00

-0.00471%
Zeit für die Anpassung der Übernachtfinanzierung21:00 (UTC)
WährungCAD
Mind.-Handelsmenge1
Margin20.00%
BörseCanada
Provision auf Trade10%
Garantierte Stop-Prämie
Eine Gebühr für den garantierten Stop-Loss (GSL) wird nur berechnet, wenn der GSL ausgelöst wird. Bitte beachten Sie den Bereich Kosten und Gebühren auf unserer Webseite für weitere Details.
1%

1Unsere Gebühr für die Ausführung Ihres Trades ist der Spread, die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu den Kosten und Gebühren auf unserer Webseite

Wichtige Statistiken
Vorheriger Schlusskurs22.4857
Eröffnungskurs22.5155
1-Jahres-Änderung143.85%
Tagesspanne21.9771 - 22.5455

Handeln IAMGOLD Corporation - IMGca CFD

Über Iamgold Corp

IAMGOLD CORPORATION ist ein in Kanada ansässiges Goldminenunternehmen. Das Portfolio des Unternehmens an betribliechen Goldminen umfasst die Goldmine Rosebel in Suriname, die Goldmine Essakane in Burkina Faso, die Goldmine Westwood in Kanada, die Goldmine Sadiola und Yatela in Mali. Die Goldmine Rosebel befindet sich im Distrikt Brokopondo im nordöstlichen Suriname, Südamerika. Das Essakane-Projekt befindet sich im Nordosten von Burkina Faso, Westafrika. Das Westwood-Projekt befindet sich auf der Doyon-Liegenschaft, 2,5 Kilometer östlich der ehemaligen Goldmine Doyon in der Gemeinde Bousquet, etwa 40 Kilometer östlich von Rouyn-Noranda und 80 Kilometer westlich von Val d'Or im Südwesten von Quebec, Kanada. Die Sadiola-Goldmine liegt im Südwesten von Mali, Westafrika, nahe der Grenze zwischen Senegal und Mali, etwa 70 Kilometer südlich der Stadt Kayes, der Hauptstadt der Region. Die Yatela-Goldmine liegt 25 Kilometer nördlich der Sadiola-Goldmine im Südwesten von Mali, Westafrika, nahe der Grenze zwischen Senegal und Mali.

Der aktuelle realtimekurs der IAMGOLD Corporation Aktie beträgt 22.027 CAD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: National CineMedia, Novanta, Energizer Holdings, Inc. 7.50%, Fennec Pharmaceuticals Inc., Sensient Technologies Corporati und Inovio Pharmaceuticals, Inc.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.

  • WKN:899657
  • ISIN:CA4509131088

Neueste Aktien-Artikel

Rheinmetall-Logo an der Außenfassade eines modernen Gebäudes.
Rheinmetall-Aktienprognose: März-Guidance, Cashflow-Bedenken
Rheinmetall dessen jüngste Aktienkursbewegungen die Guidance für März 2026, den breiteren zollgetriebenen Marktdruck und den anhaltenden Fokus auf den wachsenden Auftragsbestand widerspiegeln. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Vor 16 Stunden
Ein Smartphone zeigt das Google-Logo vor einem Bildschirm mit dem Alphabet-Unternehmenslogo
Alphabet Aktie Prognose: Q1 2026-Ergebnisse im Fokus
Alphabet wird am 29. April nach US-Börsenschluss die Q1 2026-Ergebnisse veröffentlichen, wobei die Anleger auf Google Cloud, Gemini AI und die geplanten Investitionsausgaben achten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Vor 17 Stunden
Tesla-Logo auf einem roten Ladenschild an einer Gebäudefassade
Tesla-Aktienprognose: Q1-Gewinn übertroffen, Auslieferungen verfehlt
Tesla dessen Aktien nach den Q1-2026-Ergebnissen unter Druck gerieten – Gewinn je Aktie übertroffen, Auslieferungen schwächer als erwartet sowie Updates zu FSD und Robotaxi-Plänen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
07:52, 30 April 2026
Smartphone zeigt das NVIDIA-Logo auf einem leuchtend grünen Bildschirm
NVIDIA-Aktienprognose: OpenAI-Partnerschaft, KI-Ausgaben
NVIDIA ist ein US-amerikanisches Halbleiterunternehmen, dessen jüngste Kursentwicklung mit starken KI-Ausgabenerwartungen und dem anhaltenden Fokus auf die OpenAI-Partnerschaft einherging. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
07:46, 30 April 2026
Ähnliche Nachrichten
Public TechnologiesEurope
16:28 (UTC), 28 April 2026
IAMGOLD Corporation veröffentlicht Aktualisierung Finanzkalender mit Quartalszahlen und Ergebnis-Telefonkonferenz
Public TechnologiesEurope
11:34 (UTC), 27 April 2026
IAMGOLD meldet Verfügbarkeit Nachhaltigkeitsberichts 2025
Public TechnologiesEurope
15:57 (UTC), 23 April 2026
IAMGOLD veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025

Lesen Sie die Bewertungen – erfahren Sie mehr über uns

Feedback unserer Kunden1, unabhängig von ihrem Erfahrungsstand.
2025-06-04
T***

Für Einsteiger die perfekte App, um sich mal mit der Materie vertraut zu machen, auch der Support funktiont super!!!! 5⭐️

2025-06-02
L******

Nutze es nur auf dem handy, läuft flüssig. Charts sehen gut aus.

2025-03-02
C***********

Die Übersichtlichkeit lässt nichts zu wünschen übrig. Man erkennt sofort alle Parameter in der jeweils eingestellten Währung. Ein absoluter Pluspunkt an dieser Stelle.

2025-04-09
r******

Gute Handhabung, Mit Traiding View kombinierbar und geringe kosten. Kostenfreie Webinare.

2025-06-16
K** G*******

Ich bin begeistert vom neuen Design der Android App. Ich lobe besonders die neuen Einstellungsmöglichkeiten was Charts sowie Indikatoren betrifft. Seit dem neuesten Update sehe ich das man im 1Sekunden Timeframe Handeln kann, aber nur auf sein live Konto, ist das gewollt? Insgesamt für mich weiterhin der beste Broker, der ständig Verbesserungen erhält. Ein Vorschlag: Das ändern des Stopplos/Take Profit auch auf dem Chart, wie bei der Web Plattform.

2025-06-27
W******* W*******

Trade seit 3 Jahren und habe schon viele Trading Apps getestet. Für mich die beste App und der beste Broker. Was mir wichtig ist: Ein und Auszahlungen per Kreditkarte möglich. Auszahlungen immer schnell und problemlos. Hedgen möglich. Berichte, Auszüge OK. Eine Diagrammfunktion wie es bei Naga ist wäre wünschenswert.

2025-05-30
b***********

Klasse App! Die Watchlists sind übersichtlich, Alarme in meinem Tarif etwas etwas dünne. Ich kann die App auf meinem Handy inkl. Dauerlogin auf Capital den ganzen Tag im Hintergrund und stets verfügbar halten. Perfekt!

2025-03-13
S***** T*

Sehr cooles Design. Einfach zu verstehen und anfängerfreundlich. Hatte keine Probleme im Kundenservice und alles funktioniert so wie es soll. Kann ich nur weiterempfehlen.

2025-07-02
s****************

Reviews for the homepages Reviews for the homepages 100% To comply with policies, fill in missing fields. D2 Ist einfach zum bedienen, keine Probleme beim Einzahlung und Auszahlung ist eine Sekunde. Ich bin sehr glücklich das ich die App gefunden habe. Ich empfehle es gerne weiter meine Freunde, Familien . Summarize this table Ist einfach zum bedienen, keine Probleme beim Einzahlung und Auszahlung ist eine Sekunde. Ich bin sehr glücklich das ich die App gefunden habe. Ich empfehle es

2025-05-19
N****** W*****

Es wurde mir sehr schnell bei meinem Verkaufs Problem über WhatsApp geholfen. Ich bedanke mich nochmals für eure Hilfe

2025-06-05
K****

Die Plattform ist sehr zu empfehlen, wenn man nach einem CFD-Broker sucht. Und der Service reagiert sehr schnell, kompetent und freundlich, wenn man Fragen hat. Insofern kann ich den Dienstleister uneingeschränkt empfehlen, sofern man sich der Risken des Tradens bewusst ist und vorher im Demokonto geübt hat. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag für die App wäre es, die Schriftarten zu vergrößern!

2025-07-02
L*** B******

Der Wechsel von einem Hebel von 1:50 zu 1:200 hat meine Handelsstrategie komplett verändert. Die Risikomanagement-Tools sind solide und helfen dabei, eine übermäßige Risikoexposition bei volatilen Marktbedingungen zu vermeiden.

2025-04-25
B****** P*************

wunderbare App, Top Support alles klappt und mega Team sogar die App hat keine Bugs plus Mann kann Lang Zeit Investor werden.

Unsere 4- und 5-Sterne-Bewertungen werden angezeigt. Die genauen Benutzerdaten wurden absichtlich anonymisiert, um die Privatsphäre gemäß den Anforderungen der DSGVO zu schützen.

4.8
Bewertungen
4.7
Bewertungen
4.7
4.6

Bereit, einem führenden Broker beizutreten?

1. Erstellen Sie Ihr Konto2. Tätigen Sie Ihre erste Einzahlung3. Beginnen Sie mit dem Trading