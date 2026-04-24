Handeln HP - HPQ CFD

Über HP Inc

HP INC. ist ein Anbieter von PC-Produkten und anderen Zugangsgeräten, Bildgebungs- und Druckprodukten und verwandten Technologien, Lösungen und Dienstleistungen.

Das Unternehmen verfügt über drei Segmente: Personal Systems, Druck und Unternehmensbeteiligungen.

Das Unternehmenssegment Personal Systems bietet handelsübliche Personal Computer (PCs), Verbraucher-PCs, Arbeitsplätze, Thin Client-PCs, Tablets, Kassensysteme (POS) für den Einzelhandel, Rechner und anderes Zubehör, Software, Support und Dienstleistungen für gewerbliche und private Märkte.

Das Segment Druck des Unternehmens bietet Drucker-Hardware für Verbraucher und Gewerbe, Zubehör, Medien, Software und Dienstleistungen sowie Scangeräte an.

Das Segment Unternehmensbeteiligungen beinhaltet HP Labs. Es umfasst auch bestimmte Unternehmensinkubationsprojekte.

Die Firma verkauft an Privatkunden, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Großunternehmen, darunter Kunden in den Bereichen Behörden, Gesundheit und Bildung.

Der aktuelle realtimekurs der HP Aktie beträgt 19.67 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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