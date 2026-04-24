Handeln Honeywell International Inc - HON CFD

Über Honeywell International Inc

Honeywell International Inc. ist ein software-industrielles Unternehmen, das Technologielösungen anbietet. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Luft- und Raumfahrt, Honeywell Building Technologies, Performance Materials and Technologies sowie Safety and Productivity Solutions.

Das Segment Luft- und Raumfahrt liefert Produkte, Software und Dienstleistungen für Flugzeuge, die es an Erstausrüster (OEM) und andere Kunden in verschiedenen Endmärkten verkauft.

Das Segment Honeywell Building Technologies bietet Produkte, Software, Lösungen und Technologien an, mit denen Gebäudeeigentümer und -nutzer sicherstellen können, dass ihre Einrichtungen sicher, energieeffizient, nachhaltig und produktiv sind.

Das Segment Performance Materials and Technologies befasst sich mit der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungschemikalien und -materialien, Prozesstechnologien und Automatisierungslösungen.

Das Segment Sicherheits- und Produktivitätslösungen bietet Produkte und Software an, die die Produktivität, die Sicherheit am Arbeitsplatz und die Anlagenleistung der Kunden verbessern.

Der aktuelle realtimekurs der Honeywell International Inc Aktie beträgt 212.61 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: ToughBuilt Industries, Inc., Spirent Communications PLC, Seneca Foods A, Eyenovia, Inc., QAF und City Of London Investment Trust. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.