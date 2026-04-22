Handeln Hilton Worldwide Holdings Inc. - HLT CFD

Über Hilton Worldwide Holdings Inc

HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. ist ein Hotelunternehmen. Das Unternehmen ist im Besitz, Leasing, der Verwaltung, Entwicklung und der Franchise von Hotels, Resorts und Timesharing-Immobilien tätig.

Das Unternehmen agiert über drei Segmente: Management and Franchise, Ownership und Timeshare. Es ist mit rund 4.610 Hotels, Resorts und Timesharing-Anlagen mit über 758.502 Zimmer in etwa 100 Ländern und Territorien vertreten.

Sein Segment Ownership besteht aus mehr als 150 Hotels mit rund 59.460 Zimmern. Das Segment Management and Franchise besteht aus über 4.420 Hotels mit rund 691.890 Zimmern. Es verwaltet Hotels, Resorts und Timesharing-Immobilien im Besitz von Dritten und lizenziert seine Marken an Franchise-Nehmer.

Das Segment Timeshare besteht aus mehr als 45 Objekten mit ungefähr 7.150 Einheiten. Das Markenportfolio umfasst unter anderem Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Hilton Grand Vacations, Hilton Garden Inn und DoubleTree by Hilton.

Der aktuelle realtimekurs der Hilton Worldwide Holdings Inc. Aktie beträgt 337.34 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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