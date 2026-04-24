Handeln HighPeak Energy, Inc. - HPK CFD

Über Highpeak Energy Inc

HighPeak Energy, Inc. ist ein unabhängiges Öl- und Erdgasexplorations- und Produktionsunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung und der Produktion von Rohöl, Erdgasflüssigkeit (NGL) und Erdgasreserven.

Die Vermögenswerte des Unternehmens befinden sich hauptsächlich in Howard County, Texas, das im nordöstlichen Teil des ölreichen Midland-Beckens liegt. Die Anbaufläche des Unternehmens besteht aus zwei Kerngebieten, Flat Top im Norden und Signal Peak im Süden.

Das Unternehmen entwickelt über Priority Power Management, LLC ein elektrisches Hochspannungs-(EHV)-Umspannwerk, Mittelspannungsverteilungssysteme und eine 13-Megawatt-Gleichstrom-Photovoltaikanlage auf einem etwa 80 Hektar großen Grundstück, das sich im Besitz des Unternehmens nördlich von Big Spring befindet. Texas in Howard County, um den Strombedarf des Unternehmens in seinem Betriebsgebiet Flat Top zu decken, einschließlich der Stromversorgung von Bohrinseln und des täglichen Betriebs.

Das Unternehmen besitzt ungefähr 62.603 Acres netto in Howard County, Texas.

Der aktuelle realtimekurs der HighPeak Energy, Inc. Aktie beträgt 6.26 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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