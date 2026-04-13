Handeln Global Inv - B73sg CFD
Über Global Inv
Global Investments Limited ist eine in Singapur ansässige Investmentfondsgesellschaft. Die Anlagestrategien der Gesellschaft bestehen darin, in ein Portfolio von Vermögenswerten in verschiedenen Sektoren zu investieren, und zwar mit verschiedenen Mitteln, zu denen der direkte Besitz von Vermögenswerten, Swaps, Credit Default Swaps, Schulden, Optionsscheine, Optionen, Wandelanleihen, Vorzugsaktien, Aktien, Vermögens- und Leistungsgarantien, Wertpapierleihe und Beteiligungsdarlehensverträge gehören. Die Gesellschaft investiert in eine Reihe von Sektoren, darunter Finanzwerte, Industriewerte, Informationstechnologie, zyklische Konsumgüter, Versorgungsunternehmen, Energie und Kommunikationsdienste. Singapore Consortium Investment Management Limited ist die Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft.
Der aktuelle realtimekurs der Global Inv Aktie beträgt 0.1158 SGD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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