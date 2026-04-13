Handeln Gerdau S.A. - GGB CFD

Über Gerdau SA (ADR)

GERDAU S.A. ist ein Hersteller von Langstahl in Nord- und Südamerika. Das Unternehmen engagiert sich in der Produktion und Vermarktung von Eisen- und Stahlerzeugnissen in der Regel durch seine Mühlen in Argentinien, Brasilien, Kanada, Chile, Kolumbien, Spanien, den Vereinigten Staaten, Guatemala, Indien, Mexiko, Peru, der Dominikanischen Republik, Uruguay und Venezuela.

Die Segmente sind Brazil Operations, mit Betrieben für Stahl und Eisenerz in Brasilien, mit Ausnahme von Special Steels und dem Betrieb von metallurgischer Kohle und Koks in Kolumbien; North America Operations, die alle Vorgänge in Nordamerika beinhaltet, mit Ausnahme derjenigen von Mexiko und Special Steels; South America Operations, mit allen Vorgängen in Südamerika, mit Ausnahme von Brasilien und dem Betrieb für metallurgische Kohle und Koks in Kolumbien und Special Steel Operations, mit Betrieben für Sonderstahl in Brasilien, Spanien, den Vereinigten Staaten und Indien.

Es bietet seinen Kunden eine Reihe von Produkten, darunter Eisenerz-Halbzeuge.

Der aktuelle realtimekurs der Gerdau S.A. Aktie beträgt 4.18 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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