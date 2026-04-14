Handeln Fraport AG - FRA CFD

Über Fraport AG Frankfurt Arprt Svcs Wrldwde

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide ist ein in Deutschland ansässiger Anbieter von Flughafendienstleistungen und Eigentümer und Betreiber von Flughäfen.

Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Luftfahrt, Handel und Immobilien, Ground Handling und Externe Aktivitäten und Dienstleistungen.

Das Segment Luftfahrt bietet Luftseite- und Terminalmanagement, Unternehmenssicherheits- und Gewährleistungen und Flughafen-Sicherheitsmanagement; das Segment Handel und Immobilien bietet Verkaufsflächen und Immobilien; das Segment Ground Handling bietet ein breites Spektrum von Bodendienste und das Segment Externen Aktivitäten und Dienstleistungen bietet globalen Investitionen und Management, Integriertes Facility Management, Informations- und Telekommunikationsdienste und Unternehmensinfrastruktur-Management.

Der aktuelle realtimekurs der Fraport AG Aktie beträgt 75.77 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Home Depot Inc/The, Jazz Pharmaceuticals plc, National Bankshares, Tronox Limited Ordinary Shares, Donegal A und PT XL Axiata Tbk. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.