Handeln Food Empire - F03sg CFD
Über Food Empire
Food Empire Holdings Limited (Food Empire) ist eine Investment-Holdinggesellschaft, die im Lebensmittel- und Getränkesektor Markenartikel herstellt. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Instant-Getränkeprodukte, tiefgekühlte Fertiggerichte und Snacks. Zu den Produkten von Food Empire gehört eine Reihe von Getränken, wie normale und aromatisierte Kaffeemischungen und Cappuccinos, Schokoladengetränke und aromatisierte Früchtetees. Das Unternehmen vertreibt auch Instant-Müslimischungen und verschiedene tiefgekühlte Fertiggerichte und produziert und vermarktet Kartoffelchips. Zum Markenportfolio von Food Empire gehören MacCoffee, Cafe PHO, Petrovskaya Sloboda, Klassno, Kracks und OrienBites. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Russland, Ukraine, Kasachstan und GUS-Märkte, Südostasien, Südasien und Sonstige. Die Produkte von Food Empire werden in über 50 Länder exportiert, unter anderem nach Russland, Vietnam, Ukraine, Kasachstan, Zentralasien, in den Nahen Osten, nach China, in die Mongolei und nach Nordamerika.
Der aktuelle realtimekurs der Food Empire Aktie beträgt 3.166 SGD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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