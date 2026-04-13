Handeln Exelon Corp - EXC CFD

Über Exelon Corporation

Die Exelon Corporation ist eine Holdinggesellschaft für Versorgungsdienstleistungen. Das Unternehmen ist über seine Tochtergesellschaft Exelon Generation Company, LLC (Generation), im Bereich der Energieerzeugung tätig.

Über ihre Tochtergesellschaften Commonwealth Edison Company (ComEd), PECO Energy Company (PECO), Baltimore Gas and Electric Company (BGE), Pepco Holdings LLC (PHI), Potomac Electric Power Company (Pepco), Delmarva Power & Light Company (DPL) und Atlantic City Electric Company (ACE) ist das Unternehmen im Bereich der Energieversorgung tätig.

Das Unternehmen ist in 11 Segmenten tätig: Die fünf Segmente der Erzeugung: Mid-Atlantic, Midwest, New York, ERCOT, Other Power Regions, ComEd, PECO und BGE sowie die drei Versorgungssegmente von PHI: Pepco, DPL und ACE.

Das integrierte Geschäft von Generation besteht aus der Erzeugung, der physischen Lieferung und der Vermarktung von Strom in verschiedenen geografischen Regionen durch das Kundengeschäft.

Der aktuelle realtimekurs der Exelon Corp Aktie beträgt 48.05 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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