Handeln ESS Tech, Inc. - GWH CFD

Über ESS Tech Inc.

ESS Tech, Inc. (ehemals ACON S2 Acquisition Corp.) ist ein Unternehmen für Langzeit-Energiespeicher, das sich auf die Technologie von Eisenflussbatterien spezialisiert hat. Das Unternehmen entwickelt und produziert Langzeitbatterien unter Verwendung von Materialien, die in der Erde vorkommen. Seine Batterien bieten Netzbetreibern Flexibilität und gewerblichen und industriellen Kunden Energiesicherheit. Die Technologie des Unternehmens vereint Energielieferung, Dauer und Zykluslebensdauer in einer einzigen Batterieplattform, die im Vergleich zu Lithium-Ionen-Batterien günstig ist. Auf der Grundlage seiner Eisenflussbatterie-Technologie entwickelt das Unternehmen zwei Produkte, das Energy Warehouse und das Energy Center. Das Energy Warehouse bietet Energiespeicher mit einer Leistung von 50 Kilowatt (kW) bis 90 kW und einer Betriebsdauer von vier bis 12 Stunden. Energy Warehouses werden in Schiffscontainern aufgestellt und ermöglichen ein schlüsselfertiges System, das einfach beim Kunden installiert werden kann. Das Energy Center bietet eine anpassbare Konfigurationspalette und wird so installiert, dass es den Anforderungen der Kunden in Bezug auf Leistung, Energie und Dauer entspricht.

Der aktuelle realtimekurs der ESS Tech, Inc. Aktie beträgt 1.13 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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