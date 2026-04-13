Handeln EPR Properties - EPR CFD
Über EPR Properties
EPR Properties ist ein Experiential Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen konzentriert sich auf erfahrene Immobilien in der Immobilienbranche. Es konzentriert sich auf verschiedene Arten von Immobilien, darunter Theater, Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten, Skifahren, Attraktionen, Erlebnisunterkünfte, Spiele, Fitness und Gesundheit, Kultur- und Wohnorte. Das Produktportfolio umfasst rund 183 große Theater, 12 Familienunterhaltungszentren, sieben Unterhaltungseinzelhandelszentren, 36 Golfunterhaltungszentren, 12 Skigebiete, 20 Attraktionen und 15 weitere Unterhaltungsmöglichkeiten. Das Investitionsportfolio des Unternehmens umfasst außerdem 16 Privatschulen und 72 Zentren für frühkindliche Bildung. Das Unternehmen betreibt Immobiliengeschäfte an rund 416 Standorten.
Der aktuelle realtimekurs der EPR Properties Aktie beträgt 54.73 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:A1J78V
- ISIN:US26884U1097