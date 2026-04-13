Handeln Eni SPA - ENI CFD

Über Eni SpA

Eni S.P.A. ist ein in Italien ansässiges Unternehmen, das sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Kohlenwasserstoffen, der Versorgung und Vermarktung von Gas, Flüssigerdgas (LNG) und der Stromerzeugung, der Veredelung und Vermarktung von Erdölprodukten, der Produktion und Vermarktung von petrochemischen Produkten, Kunststoffen und Elastomeren und dem Rohstoffhandel beschäftigt. Zu den Firmensegmenten gehören Exploration & Production, Gas & Power und Refining & Marketing. Der Geschäftsbereich Exploration & Production beschäftigt sich mit der Erdöl- und Erdgasförderung und der Feldentwicklung und -produktion, ebenso wie Flüssigerdgas-Betrieben in über 40 Ländern, darunter Italien, Libyen, Ägypten, Norwegen, Großbritannien, Angola, Kongo, Nigeria, den USA , Kasachstan, Algerien, Australien, Venezuela, Irak, Ghana und Mosambik. Das Segment Gas & Power des Unternehmens engagiert sich in Versorgung, Handel und Vermarktung von Gas, Flüssigerdgas und Strom, internationalen Gas-Transport-Aktivitäten und Rohstoffhandel und Derivaten.

Der aktuelle realtimekurs der Eni SPA Aktie beträgt 24.14 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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