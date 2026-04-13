Handeln EastGroup Properties Inc - EGP CFD
Über Eastgroup Properties Inc
EastGroup Properties, Inc. ist ein auf Immobilien spezialisierter Investmentfonds. Das Unternehmen konzentriert sich auf Entwicklung, Erwerb und Betrieb von Industrieimmobilien in verschiedenen Sunbelt-Regionen der USA mit einem Schwerpunkt in den Bundesstaaten Florida, Texas, Arizona, Kalifornien und North Carolina. Das Unternehmen operiert über seine Sparte Industrieimmobilien. Das Unternehmen ist ein Anbieter für funktionale, flexible und für Vertriebszwecke geeignete Räumlichkeiten für Mieter, die Wert auf den Standort legen und vor allem Immobilien im Bereich von etwa 5.000 bis 50.000 Quadratfuß (464,5 bis 4.645 Quadratmeter) suchen. Das Unternehmen arbeitet auch als Hausverwaltung in den Bundesstaaten Florida, Texas (mit Ausnahme von Austin und El Paso), Arizona, Mississippi und North Carolina. Das Unternehmen bietet seinen Kunden auch die Verwaltung der Immobilien (Buchführung). Das Unternehmen besitzt 320 Industrieimmobilien und ein Bürogebäude. Das Portfolio umfasst rund zwei Betriebsliegenschaften in Austin.
Der aktuelle realtimekurs der EastGroup Properties Inc Aktie beträgt 192.11 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:985160
- ISIN:US2772761019