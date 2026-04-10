Handeln Deutsche Boerse AG - DB1 CFD

Über Deutsche Boerse AG

Deutsche Börse AG ist eine in Deutschland ansässige Börsenorganisation und ein integrierter Anbieter von Produkten und Dienstleistungen rund um die Prozesskette des Wertpapier- und Derivathandels.

Die Gesellschaft bietet Börsen- und Handelsdienstleistungen an und betreibt die Handelsplattformen Xetra und Frankfurter Wertpapierbörse.

Sie bietet auch Clearing-Dienstleistungen durch Eurex Clearing, sowie Nachhandel, Abwicklungs- und Depot-Dienstleistungen für festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Investmentfonds.

Darüber hinaus bietet sie Marktdaten und technologiebasierte Dienstleistungen wie Datenfeeds, Marktdaten, Nachrichtendienste, Referenzdaten, Meldewesen, externe IT-Services und Handelsinfrastruktur an.

Die Gesellschaft betreibt auch über DB1 Ventures, eine Corporate Venture Capital Plattform, die Kapital, Wissen, Beratung und Konnektivität zu ihren Portfoliounternehmen bietet.

Der aktuelle realtimekurs der Deutsche Boerse AG Aktie beträgt 252.3 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Elastic N.V., Hiap Hoe, Coca-Cola European Partners plc, PDC Energy, Castellum und Guaranty Bancshares. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.