Handeln Crown Castle International - CCI CFD

Über Crown Castle International Corp

CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP. ist ein Real Estate Investment Trust. Das Unternehmen ist Eigentümer, Betreiber und Vermieter gemeinsam genutzter drahtloser Infrastruktur, darunter Türme und andere Strukturen wie Dächer (Türme) und von Glasfaserkabeln unterstützte Kleinzellennetze. Das Unternehmen ist über sein Segment U.S. Operations tätig.

Das Unternehmen bietet auch bestimmte Netzleistungen für seine Mobilfunkinfrastruktur an, die aus den Standortentwicklungsdienstleistungen im Zusammenhang mit von bestehenden oder neuen Mietern installierten Anlagen auf seiner Mobilfunkinfrastruktur besteht, darunter Standortakquisition, Architektur und Engineering oder Raumordnung und Zulassung (zusammen Standortentwicklungsdienstleistungen), und den Einbau der Geräte der Mieter bzw. deren Augmentation (gemeinsam Installationsdienstleistungen).

Mit seiner Tätigkeit liefert das Unternehmen Zugriff auf seine Mobilfunkinfrastruktur in den Vereinigten Staaten, einschließlich Raum und Kapazität. Es bietet auch Glasfaserlösungen an, darunter Dark Fiber und Lit Fiber-Netze.

Der aktuelle realtimekurs der Crown Castle International Aktie beträgt 86.29 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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