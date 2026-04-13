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Über Core Laboratories N.V.

Core Laboratories N.V. ist ein Anbieter von Reservoir-Beschreibungen, Produktionssteigerung und Reservoir-Management-Services für die Öl- und Gas Industrie. Die Dienste und Produkte des Unternehmens sind für die Kunden des Unternehmens ausgerichtet mit dem Ziel, die Reservoir-Leistung zu verbessern und die Öl- und Gasgewinnung von ihren produzierenden Feldern zu erhöhen. Das Unternehmen hat mehr als 70 Büros in über 50 Ländern. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Reservoir Description, Production Enhancement und Reservoir Management. Das Segment Reservoir Description umfasst die Charakterisierung von Erdöl-Reservoir-Gestein, Fluid- und Gas-Proben. Das Segment Production Enhancement beinhaltet Produkte und Dienste, die mit der Fertigstellung von Reservoir-Bohrlöchern, Perforationen, Stimulationen und Produktion in Zusammenhang stehen. Das Segment Reservoir Management kombiniert und integriert die Informationen von den Reservoir-Beschreibungen mit den Produktionssteigerungsdiensten, um die Produktion zu erhöhen und die Gewinnung von Öl und Erdgas aus den Reservoirs der Kunden des Unternehmens zu erhöhen.

Der aktuelle realtimekurs der Core Laboratories Aktie beträgt 16.91 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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