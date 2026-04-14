Handeln Cloudflare Inc. - NET CFD
Über Cloudflare Inc
Cloudflare, Inc. ist ein Unternehmen für Webinfrastruktur und Web-Sicherheit. Das Unternehmen hat eine globale Cloud-Plattform aufgebaut, die Unternehmen aller Größen und Regionen eine Reihe von Netzwerkdiensten bereitstellt. Das Unternehmen bietet Unternehmen einen einheitlichen Kontrollplan, um Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit in ihren lokalen, Hybrid-, Cloud- und Software-as-a-Service-Diensten (Software-as-a-Service) bereitzustellen. Die Produktpalette des Unternehmens ist unterteilt in Leistung und Zuverlässigkeit, erweiterte Sicherheit, Cloudflare für Entwickler, Video-Streaming und -Lieferung sowie Domain-Registrierung. Das Unternehmen bedient verschiedene Branchen, darunter Spiele, SaaS, E-Commerce, Medien und Unterhaltung, den öffentlichen Sektor, öffentliche Interessengruppen sowie Behörden und lokale Behörden.
Der aktuelle realtimekurs der Cloudflare Inc. Aktie beträgt 178.23 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Muenchener Rueckver AG, Games Workshop Group PLC, Rheinmetall AG, Monopar Therapeutics Inc., RATIONAL AG und Devon Energy. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- WKN:A2PQMN
- ISIN:US18915M1071