Handeln Centrica PLC - CNAl CFD

Über Centrica PLC

Centrica Plc ist ein Unternehmen für Energiedienstleistungen und -lösungen. Das Segment British Gas Energy des Unternehmens liefert Gas und Strom an Privat- und kleine Geschäftskunden im Vereinigten Königreich.

Das Segment British Gas Services and Solutions bietet Installation, Reparatur und Wartung von Haushaltszentralheizungen und zugehörigen Geräten sowie Wartungsdienste zum Festpreis.

Das Segment Bord Gais Energy liefert Gas und Strom an Privat-, Gewerbe- und Industriekunden in der Republik Irland.

Das Segment Energy Marketing & Trading beschäftigt sich mit der Beschaffung, dem Handel und der Optimierung von Energie in Großbritannien und Europa.

Das Segment Centrica Business Solutions liefert Gas und Strom und erbringt energienahe Dienstleistungen für mittlere und große Geschäftskunden in Großbritannien.

Das Upstream-Segment beschäftigt sich mit der Förderung und Verarbeitung von Gas und Öl sowie der Erschließung neuer Felder, hauptsächlich innerhalb von Spirit Energy.

Der aktuelle realtimekurs der Centrica PLC Aktie beträgt 2.1188 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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