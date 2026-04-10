Handeln Buzzi Unicem Senza Vincoli SPA - BZU CFD
Über Buzzi Unicem SpA
Buzzi Unicem S.p.A., früher bekannt als Buzzi Unicem SpA - Senza Vincoli di Rappresentazione Grafica, ist ein in Italien ansässiges Unternehmen, das Baustoffe herstellt. Das Unternehmen ist in erster Linie in der Produktion, Verteilung und dem Verkauf von Zement, Transportbeton und natürlichen Zuschlagsstoffen tätig. Die Niederlassungen des Unternehmens befinden sich hauptsächlich in Italien, den USA, Deutschland, Luxemburg, den Niederlanden, Polen, Tschechien, Slowakei, Ukraine, Russland und Mexiko. Seit dem 31. Dezember 2011 hat das Unternehmen eine gesamte Produktionskapazität von rund 44 Millionen Tonnen Zement pro Jahr und 39 Zementwerke, 558 Transportbeton-Mischanlagen, 37 Steinbrüche für Zuschlagstoffe und 41 Terminals.
Der aktuelle realtimekurs der Buzzi Unicem Senza Vincoli SPA Aktie beträgt 49.11 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:925963
- ISIN:IT0001347308