Handeln Brunello Cucinel SPA - BCm CFD
Über Brunello Cucinelli SpA
Brunello Cucinelli S.p.A. ist ein in Italien ansässiges Unternehmen, das in der Modebranche tätig ist. Das Unternehmen entwirft, produziert und verkauft Kleidung für Frauen und Männer, Kaschmir-Produkte und Accessoires-Kollektionen. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Strickwaren, Mäntel und Jacken, Lederkleidungsstücke, Anzüge, Kleider, Hemden, Blusen, Hosen, Accessoires und andere Lederwaren. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über den direkten Einzelhandel, einen Monobrand-Großhandelskanal, der aus lizensierten Monobrand-Einzelhandelsgeschäften besteht, und über einen Multibrand-Großhandelskanal, der Kaufhäuser und unabhängige Multibrand-Läden umfasst. Brunello Cucinelli S.p.A. arbeitet unter anderem über zahlreiche Tochtergesellschaften in Italien, der Schweiz, Belgien, den USA, Frankreich, Deutschland, Österreich und Japan.
Der aktuelle realtimekurs der Brunello Cucinel SPA Aktie beträgt 83.81 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:A1JWYK
- ISIN:IT0004764699