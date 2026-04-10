Handeln Bper Banca SPA - BPE CFD
Über Bper Banca SpA
Bper Banca SpA , früher Banca Popolare dell'Emilia Romagna Sc, ist eine in Italien ansässige Bankengruppe, die traditionelle Bankdienstleistungen für Einzelpersonen, Unternehmen, Freiberufler und öffentliche Einrichtungen bietet. Ihre Banking-Dienstleistungen sind in sieben Segmente unterteilt. Das Segment Private bedient Privat- und Gemeinschaftskonten. Das Segment Retail bedient Einzelunternehmer, Personen- und begrenzte Kapitalgesellschaften usw. Das Segment Corporate umfasst öffentliche Verwaltung sowie nicht dem Finanzsektor angehörige und im Ausland angesiedelte Unternehmen. Das Segment Large Corporate umfasst Bankdienstleistungen für Unternehmenskunden und Partnerschaften. Das Segment Finance umfasst die Vermögensaktivitäten sowie die Verwaltung des Investment-Portfolios des Konzerns. Das Segment Corporate Center umfasst Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Steuerung des Konzerns im Hinblick auf strategische Entscheidungen sowie deren Ergebnisse, ebenso wie Aktivitäten, die nicht direkt mit anderen Bereichen des Unternehmens verbunden sind. Das Segment Other Activities enthält die Konzernunternehmen, die nicht mit dem Banking zu tun haben.
Der aktuelle realtimekurs der Bper Banca SPA Aktie beträgt 12.29 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:897832
- ISIN:IT0000066123