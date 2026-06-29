Handeln Boustead - F9Dsg
Über Boustead
Boustead Singapore Limited ist eine in Singapur ansässige Investment-Holdinggesellschaft. Das Unternehmen ist ein Anbieter von infrastrukturbezogenen Ingenieurdienstleistungen und Technologien. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Energietechnik, Immobilien, Geospatial, Gesundheitswesen und HQ-Aktivitäten. Das Segment Energietechnik umfasst die Planung, das Engineering und die Lieferung von Systemen, einschließlich Heizsystemen, Abwärmerückgewinnungsanlagen, Prozesssteuerungssystemen und Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen für die Öl- und Gasindustrie, die petrochemische Industrie und die Energiewirtschaft. Das Segment Immobilien umfasst die Planung, den Bau und die Entwicklung von Gewerbegebieten und Industrieanlagen. Das Segment Geospatial umfasst den Vertrieb und professionelle Dienstleistungen für Esri Geospatial. Das Segment Gesundheitswesen umfasst den Vertrieb und Dienstleistungen für medizinische Lösungen zur Behandlung chronischer Krankheiten. Die Aktivitäten der Zentrale umfassen die Verwaltung der Geschäftsbereiche der Gruppe, um die Rendite für die Aktionäre zu maximieren.
Der aktuelle realtimekurs der Boustead Aktie beträgt 1.9979 SGD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:A0Q8EY
- ISIN:SG1X13940751