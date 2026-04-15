Handeln Boston Beer Co Inc/The - SAM CFD
Über Boston Beer Company Inc
THE BOSTON BEER COMPANY, INC. ist ein gewerblicher Bierbrauer in den USA. Das Unternehmen ist mit der Herstellung und dem Verkauf von alkoholischen Getränken tätig, welche in erster Linie auf dem heimischen Markt und auf den internationalen Märkten vertrieben werden. Das Unternehmen verfügt über zwei Segmente: Den Bereich der Boston Beer Company und den Bereich der A&S Brauerei Gemeinschaft. Die Boston Beer Company umfasst die Marken Samuel Adams, Twisted Tee und Angry Orchard. Der Betriebsbereich der A&S Brauerei Gemeinschaft umfasst die Traveler Beer Company, die Coney Island Brewing Company, Angel City Brewing Company und die Concrete Beach Brewing Company. Es verkauft mehr als 60 Biere unter Samuel Adams und die Sam Adams-Markennamen, mehr als 10 aromatisierte Malzgetränke unter dem Markennamen Twisted Tea, über 10 Apfelwein-Getränke unter dem Markennamen Angry Orchard und rund 40 Biere unter vier Markennamen ihrer Tochtergesellschaft, A&S Brewing Collaborative LLC, unter dem Handelsnamen Alchemy & Science.
Der aktuelle realtimekurs der Boston Beer Co Inc/The Aktie beträgt 242.17 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:898161
- ISIN:US1005571070