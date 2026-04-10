Handeln Debenhams Group - DEBS CFD
Über Boohoo Group PLC
Boohoo Group PLC, ehemals boohoo.com plc, ist eine Online-Modeinzelhandelsgruppe. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Großbritannien und ist in Großbritannien, den Vereinigten Staaten, Europa und Australien vertreten und verkauft Produkte in fast alle Länder der Welt. Das Unternehmen besitzt die Marken boohoo, boohooMAN, PrettyLittleThing, Nasty Gal, MissPap und Karen Millen and Coast. Diese Marken entwerfen, beschaffen, vermarkten und verkaufen Kleidung, Schuhe, Accessoires und Schönheitsprodukte für 16-30-jährige Verbraucher im Vereinigten Königreich und international.
Der aktuelle realtimekurs der Debenhams Group Aktie beträgt 0.2545 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: 21Vianet Group, Inc., Morningstar, Kajima Corporation, Overstock.com, Inc., Revolve Group, Inc. und Aramark. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- WKN:A1XFBJ
- ISIN:JE00BG6L7297