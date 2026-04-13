Handeln Banyan Tree - B58sg CFD
Über Banyan Tree Holdings Ltd
Banyan Tree Holdings Limited ist eine Investmentgesellschaft. Das Unternehmen ist in der Erbringung von Projektdesign- und -managementdienstleistungen tätig. Das Unternehmen verwaltet ein diversifiziertes Portfolio von Hotels, Resorts, Spas, Galerien, Golfplätzen und Residenzen. Die Segmente umfassen Hotelinvestments, Property Sales Segment und Fee-based Segment. Das Segment Hotel Investments umfasst Hotel- und Restaurantbetriebe. Das Segment Immobilienverkauf umfasst den Verkauf von Hotelresidenzen, den Verkauf von Laguna-Immobilien und den Verkauf von Entwicklungsprojekten/Grundstücken. Das gebührenpflichtige Segment umfasst das Management von Hotels und Resorts, das Management eines Asset Backed Destination Clubs, das Management von Private-Equity-Fonds, das Management und den Betrieb von Spas, den Verkauf von Merchandising-Artikeln, die Erbringung von Architektur- und Designdienstleistungen , die Verwaltung und den Besitz von Golfplätzen sowie die Vermietung von Einzelhandelsgeschäften und Büros.
Der aktuelle realtimekurs der Banyan Tree Aktie beträgt 0.5993 SGD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Kyocera Corporation, iSpecimen Inc., Worldwide Healthcare Trust PLC, Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited, Ionis Pharmaceuticals, Inc. und Xerox. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- WKN:A0J250
- ISIN:SG1T49930665