Handeln Assicurazioni Generali SPA - G1 CFD
Über Assicurazioni Generali SpA
ASSICURAZIONI GENERALI - SOCIETÀ PER AZIONI ist ein in Italien ansässiges Unternehmen im Bereich Versicherungs- und Finanzprodukte. Die Gruppe ist in drei Segmenten tätig: Leben, Nicht-Leben (Schaden- und Unfallversicherung), sowie Holding und Sonstiges. Das Segment Leben umfasst Spar- und Schutzprodukte sowohl für Einzelpersonen als auch für Familien, sowie Produkte mit Investitionszwecken für Unternehmen. Das Segment Nichtleben bietet verschiedene Versicherungsprodukte im Zusammenhang mit Haftpflicht-, Unfall-, Gesundheits- und Unternehmensplänen. Das Geschäftssegment Holding und Sonstiges beinhaltet Nichtversicherungsaktiva, hauptsächlich Bank- und Asset-Management-Aktivitäten. Das Unternehmen ist weltweit tätig.
Der aktuelle realtimekurs der Assicurazioni Generali SPA Aktie beträgt 36.15 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:850312
- ISIN:IT0000062072