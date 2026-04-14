Handeln Archer Daniels Midland - ADM CFD

Über Archer-Daniels-Midland Co

Archer-Daniels-Midland Company ist ein landwirtschaftliches Ursprungs- und Verarbeitungsunternehmen. Das Unternehmen bietet nachhaltige Human- und Tierernährung an. Es beschäftigt sich mit der Entwicklung nachhaltiger Lösungen in den Bereichen Landwirtschaft, Energie und biobasierte Alternativen zu Materialien und Kraftstoffen, die aus Erdölprodukten hergestellt werden. Das Unternehmen ist in drei Geschäftssegmenten tätig: Ag Services and Oilseeds, Carbohydrate Solutions und Nutrition. Das Segment Ag Services and Oilseeds umfasst Aktivitäten im Zusammenhang mit der Gewinnung, Vermarktung, dem Transport und der Lagerung von landwirtschaftlichen Rohstoffen sowie der Zerkleinerung und Weiterverarbeitung von Ölsaaten zu Pflanzenölen und Proteinmehlen. Das Segment Carbohydrate Solutions ist im Nass- und Trockenmahlen von Mais und Weizen und anderen Aktivitäten tätig. Das Segment Nutrition bedient verschiedene Endmärkte, darunter Lebensmittel, Getränke, Nahrungsergänzungsmittel sowie Futtermittel und Vormischungen für Nutztiere, Aquakultur und Heimtiernahrung. Es befasst sich auch mit der Bereitstellung von Lebensmitteln und wohlschmeckenden Produkten.

Der aktuelle realtimekurs der Archer Daniels Midland Aktie beträgt 69.08 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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