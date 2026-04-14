Handeln Ajinomoto Co., Inc. - 2802 CFD

Über Ajinomoto Co Inc

Ajinomoto Co., Inc. ist ein Lebensmittelunternehmen. Das Unternehmen ist ein Aminosäure-Hersteller, der Biowissenschaften und feinchemische Technologien verwendet, um Geschäfte in anderen Bereichen als Nahrung zu entwickeln.

Zu seinen Geschäftsbereichen zählen Japan Food-Produkte, International Food-Produkte, Lebensunterstützung und Gesundheitswesen. Das Japan Food-Produktsegment bietet Gewürze und verarbeitete Lebensmittel, Tiefkühlkost und Kaffeeprodukte an. Der International Food-Produktebereich bietet Gewürze und verarbeitete Lebensmittel, Tiefkühlkost und "umami"-Gewürze für Hersteller von verarbeiteten Lebensmitteln und Süßungsmittel an.

Das Segment Lebensunterstützung bietet Tiernahrung und Spezialchemikalien an. Das Segment Gesundheitswesen bietet Aminosäuren für Infusionen, Anti-Krebs-Medikamente, Autoimmun-Krankheitsmedikamente, pharmazeutische Zwischenprodukte und Wirkstoffe für Anti-Aids-Medikamente, agrochemische Tenside und natürliche Extrakte an.

Das Segment Sonstiges umfasst die Geschäftsfusionen, Verpackung, Logistik und andere Dienstleistungen.

Der aktuelle realtimekurs der Ajinomoto Co., Inc. Aktie beträgt 4597.49 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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