Handeln Accor - AC CFD

Über Accor SA

ACCOR S.A. ist ein Hotelbetreiber mit Sitz in Frankreich. Das Unternehmen bietet seinen Kunden, Partnern und Mitarbeitern in seiner Doppelfunktion als Hotelbetreiber und Franchisegeber (HotelServices) und als Hotelbesitzer und Investor (HotelInvest) ein Portfolio an Marken an, das mit Luxus-, Mittelklasse- und Economy-Anlagen das ganze Spektrum abdeckt. Es bietet außerdem ein Marktplatz- und Loyalty-Programm and sein PLANET 21-Programm. Die Segmente sind HotelServices und HotelInvest. Es ist in Frankreich; Europa (außer Frankreich/Mittelmeer); im Mittelmeerraum, Nahen Osten und Afrika; Asien / Pazifik und Nord- und Südamerika tätig. Zum sonstigen Geschäft gehören die Konzernabteilungen und das Casino-Geschäft. Das Unternehmen betreibt diese Geschäfte unter seinem Multi-Brand-Segment. Das Unternehmen bietet seinen Konzerngesellschaften die Dienstleistungen Hotel-Management, Beschaffung, Cash-Management, Informationstechnologie (IT) und Werbung sowie verschiedene Beratungsdienstleistungen an.

Der aktuelle realtimekurs der Accor Aktie beträgt 45.03 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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